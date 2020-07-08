Село умершего Нурмагомедова предложили переименовать в его честь

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В селе Кироваул (республика Дагестан, Кизилюртовского района) пройдет сход, на котором жители примут решение о его переименовании в Манап в честь умершего тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом РБК рассказал глава села Магомедрасул Давудов.



«Мы сейчас в трауре (он продлится семь дней с момента смерти. — РБК). К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберемся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап», — сказал Давудов.



Он сообщил, что Хабиб Нурмагомедов тяжело переносит утрату отца. «Хабиб очень тяжело перенес этот удар, поскольку он много тренировался и проводил времени с отцом», — уточнил Давудов.



3 июля стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, который приходится отцом абсолютному чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Тренер в конце апреля был госпитализирован. Как сообщил комментатор Рамазан Рабаданов, ему диагностировали воспаление легких. В начале мая стало известно о его переводе в одну из московских больниц.



Абдулманап Нурмагомедов тренировал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов России.



РБК