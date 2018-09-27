Шахин Мустафаев назначен вице-премьером АР

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о назначении Шахина Абдулла оглу Мустафаева вице-премьером страны.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Другим своим Распоряжением, Президент Ильхам Алиев освободил Шахина Мустафаева от должности министра экономики страны.

Отметим, что Ш.Мустафаев с 2013-го года занимал должность министра экономики и промышленности Азербайджана.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 января 2016 года министерство экономики и промышленности было переименовано в министерство экономики и Ш.Мустафаев был назвачен главой данного ведомства.

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