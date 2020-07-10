СМИ: режим ЧС в Италии могут продлить до конца года

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Режим чрезвычайной ситуации, введенный в январе в связи с распространением коронавируса для обеспечения санитарной безопасности, может быть продлен в Италии до 31 декабря. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

По данным агентства, официального решения пока не принято. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что режим ЧС, который истекает 31 июля, вероятно будет продлен. При этом он уточнил, что это позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения отдельных критических ситуаций.

Так, в четверг министр здравоохранения постановил временно запретить въезд в Италию из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией, среди которых Армения, Молдавия, Бразилия, Бангладеш. Как корреспонденту ТАСС пояснили в Минздраве республики, постановление распространяется на всех граждан, которые в последние 14 дней находились в этих странах, включая иностранцев, имеющих вид на жительство в Италии.

«Срок действия постановления рассчитан до 14 июля, после чего список стран может быть пересмотрен с учетом эпидемиологической ситуации», - отметили в министерстве.

На данный момент в Италию разрешен въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны без соблюдения карантина. Приезжающие из всех других стран, включая итальянцев, возвращающихся на родину, должны соблюдать двухнедельный карантин.

В Италии после пика вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания в марте и апреле в результате почти двухмесячного карантина удалось остановить волну заражений. Сейчас суточный прирост новых случаев держится на уровне около 200. Всего с начала пандемии число инфицированных в республике превысило 242 тыс. человек, из которых почти 35 тыс. умерли.

ИСТОЧНИК: ТАСС