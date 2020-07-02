Собор Святой Софии в Стамбуле может из музея вновь превратиться в мечеть – ФОТО

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Один из главных символов Стамбула, собор Святой Софии (Айя-София), может вскоре изменить статус – из музея вновь превратиться в мечеть.

Заседание Госсовета Турции по этому вопросу состоялось в четверг, 2 июля, и продолжалось всего около 20 минут.

Как сообщает Турецкая служба BBC, по итогам заседания было объявлено, что процесс завершен, решение будет обнародовано в течение 15 дней.

Изучить вопрос изменения статуса легендарного собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил еще в начале июня. Его поддержали многие видные турецкие деятели, в том числе министр юстиции и министр иностранных дел.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, здесь состоялось чтение Корана.

Через несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что мусульманские богослужения в соборе Святой Софии проводятся по праву. Как передавало агентство Anadolu, президент подчеркнул, что после завоевания Константинополя османы сделали Софийский собор еще более красивым, а не разрушили его до основания, как поступали враги Турции с мечетями.

Против изменения статуса собора выступают религиозные деятели и культурные организации по всему миру, аргументируя свою позицию тем, что памятник принадлежит всему человечеству, независимо от религии.

Первой против инициативы турецкого руководства выступила Греция. Афины и Анкара обменялись резкими заявлениями по этому поводу, пишет «Независимая газета». МИД Греции назвал недопустимым чтение Корана в стенах музея, напомнив, что бывший собор – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава МИД Турции посчитал это вмешательством в суверенные дела страны.

С призывом к турецким властям не превращать собор Святой Софии в мечеть обратился накануне и госсекретарь США Майк Помпео, пишет Интерфакс. По его словам, отказ от подобной инициативы продемонстрирует готовность Турции «уважать традиции, связанные с религией, и многоликую историю турецкого государства».

Важным является также то, чтобы все имели доступ в собор, поскольку музей является примером «моста» между разными традициями и культурами, сказал он.

Ранее посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк также попросил турецкие власти сохранить собор Святой Софии в его нынешнем статусе.

Прокомментировали планы по изменению статуса собора и представители Русской Православной Церкви. «Любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии... приведут к нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились к настоящему времени», - сказал митрополит Иларион (Алфеев).

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал 11 июня, что дискуссия вокруг статуса собора не является вопросом международных отношений.

Собор Святой Софии – одна из главных достопримечательностей Стамбула – находится в историческом центре в районе Султанахмет у побережья Босфора. Музейный статус собор получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1985 году он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Елена Остапенко

Фото: ВВС