Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Турция подтвердила свое участие в 17-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая пройдет в Ереване, на уровне министров.

В то же время подтверждение об участии азербайджанской стороны пока не поступало.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Я знаю, что Турция примет участие на министерском уровне. Информации о подтверждении участия Азербайджана я пока не получал», — сказал Пашинян, отвечая на вопросы, передают армянские СМИ.

Глава армянского правительства также отметил, что в рамках международной конференции COP17 Армению, как ожидается, посетят более 15 тысяч участников. По его словам, проведение столь масштабного форума послужит укреплению авторитета и повышению узнаваемости страны на международной арене.