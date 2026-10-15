Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Китай высоко оценивает усилия Азербайджана по укреплению платформы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и приветствует продление председательства страны в этой структуре на новый срок.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на VII саммите СВМДА в Баку.

Он поблагодарил Азербайджан как председательствующую сторону за тщательную подготовку и высокий уровень организации саммита.

«За два года председательства Азербайджан продвигал сотрудничество в сферах взаимосвязанности, цифровой экономики, зеленого развития и повышения устойчивости к изменению климата, а также последовательно работал над укреплением СВМДА», — сказал Ван И.

По его словам, Пекин высоко оценивает эту деятельность и поддерживает продолжение председательства Азербайджана.

Глава МИД Китая добавил, что его страна готова и впредь активно поддерживать СВМДА и принимать активное участие в работе организации.