Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Война в Иране, начатая США и Израилем, обошлась Евросоюзу более чем в €100 млрд.

Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес после прибытия в Брюссель на саммит ЕС.

По его словам, несправедливый и неоправданный конфликт «уже стоил <...> более чем €100 млрд всем государствам-членам, всей Европе». Как уточнил премьер, «растет дороговизна жизни, в частности цены на энергию, которые подрывают покупательную способность» европейцев, конкурентоспособность предприятий и отраслей промышленности.

Источник: ТАСС