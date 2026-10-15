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Kontakt подготовил сюрприз ко дню рождения: встречайте обновлённый kontakt.az! - ВИДЕО

Редакция 1news15:20 - Сегодня
Kontakt подготовил сюрприз ко дню рождения: встречайте обновлённый kontakt.az! - ВИДЕО

Kontakt – лидер рынка электроники и бытовой техники Азербайджана, активно развивающий электронную торговлю в стране, – в преддверии дня рождения обновил свою платформу онлайн-покупок kontakt.az.

Теперь находить, выбирать и заказывать товары стало ещё проще и удобнее. Это самое масштабное обновление kontakt.az за всё время его работы. Команда изучила пользовательский опыт, провела опросы и тестирования. Весь процесс покупки был выстроен заново, а изменения разработаны с учётом мировых тенденций онлайн-шопинга. Пользоваться kontakt.az одинаково удобно как со смартфона, так и с компьютера.

Новое меню позволяет быстрее находить нужные товары. Видеообзоры помогают ближе познакомиться с продукцией и сделать выбор. Основные характеристики, цена и условия рассрочки представлены наглядно. Можно сравнивать модели и предложения по картам рассрочки, а также сразу проверить, в каком магазине товар есть в наличии и откуда можно забрать заказ.

Генеральный директор Kontakt Гасан Исрафилзаде отмечает:

«Электронная торговля в Азербайджане растёт, и Kontakt – одна из компаний, которые находятся в авангарде этого развития. Чтобы сохранять свои позиции, мы должны отвечать ожиданиям покупателей, а порой предлагать им даже больше, чем они ожидают. На протяжении 10 месяцев работы над обновлённым сайтом мы оценивали каждую деталь именно с этой точки зрения. Для нас было важно убедиться, что решение, которое кажется удобным нам, действительно удобно и клиенту. Поэтому мы не только следили за мировыми тенденциями, но и внимательно слушали наших покупателей».

Для оплаты предусмотрено несколько вариантов. Покупку можно оформить в рассрочку или получить кредит онлайн. Оплатить банковской картой, картой рассрочки или через Apple Pay можно как на сайте, так и курьеру при получении заказа. Наличными также можно рассчитаться при получении.

При заказе на kontakt.az действует бесплатная доставка. Отдельные товары, преимущественно смартфоны, бесплатно доставляются в течение 2 часов. Товары, соответствующие условиям обмена, можно обменять в течение 7 дней даже после использования. В основном эта возможность распространяется на бытовую технику. Товары, приобретённые онлайн, можно вернуть в течение 30 дней, если упаковка не повреждена и соблюдены условия возврата.

Если тот же товар у другого официального дилера стоит дешевле, при соблюдении условий предложения Kontakt вернёт 120% разницы в цене. Сеть сотрудничает со всеми брендами и партнёрами на официальной основе, а вся продукция продаётся с официальной гарантией.

Познакомиться с обновлённым сайтом и условиями сервисов можно на kontakt.az.

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