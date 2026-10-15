Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 16 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В основном осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных местах возможны туман и небольшая морось. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных местах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит 16-19° тепла ночью и 26-31° днем, в горных районах - 8-13° тепла ночью и 18-23° днем.