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SOCAR и LUKoil подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в 11:47 ~ 1 минута на чтение 108
SOCAR и LUKoil подписали меморандум о сотрудничестве

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и компания LUKoil подписали меморандум о взаимопонимании по перспективным структурам "Нахчыван", а также разведочному блоку, включающему перспективные структуры "Прикаспийская губа" и "Гошадаш" в мелководной части Каспия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Перспективная структура "Нахчыван" расположена в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 90 км к югу от Абшеронского полуострова. Глубина моря в районе структуры колеблется в пределах 120-750 м. Структура была открыта в 1960 году в результате сейсморазведки.

Структура "Гошадаш" расположена в азербайджанском секторе Каспия, в 20 км к северо-востоку от Сумгайыта. С 1951 года на территории проводится сейсморазведка.

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