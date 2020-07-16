SOCAR возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск

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Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует с 17 июля 2020 года возобновить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск, заявил заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Что касается возобновления экспорта по нефтепроводу Баку-Новороссийск, то прокачку нефти планируется начать 17 июля 2020 года», - заявил Ахмедов.

При этом, объемов экспорта, предусмотренных SOCAR для транспортировки по «северному» маршруту, он не назвал.

Как сообщалось, SOCAR с января 2020 года не транспортировала нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. Компания направляла свои объемы нефти на экспорт, в основном, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Причин прекращения экспорта через Новороссийск SOCAR не сообщала. Ахмедов только отмечал, что «по имеющейся информации, на этом нефтепроводе ведутся некоторые ремонтно-профилактические работы».

По данным Минэнерго Азербайджана, SOCAR транспортировала в 2019 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 824,4 тыс. тонн нефти что на 36,5% ниже показателя 2018 года.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Источник: Интерфакс-Азербайджан