 Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

First News Media21:01 - Сегодня
Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

Азербайджан будет председательствовать в Региональной платформе по координации безопасности аэронавигации Европы и Азии (SOCEA).

11 сентября в Алматы состоялась Генеральная Ассамблея Региональной платформы по координации безопасности аэронавигации Европы и Азии (SOCEA). Этот важный международный форум объединил провайдеров аэронавигационного обслуживания (ANSP) из различных стран Европы и Центральной Азии для разработки совместных решений в области безопасности полетов, координации потоков воздушного движения и цифровой интеграции регионального воздушного пространства.

Азербайджан на мероприятии представляла УВД «Азераэронавигация» (AZANS), ЗАО «Azerbaijan Airlines», входящих в состав AZCON Holding. AZANS продолжает последовательную деятельность по расширению межправительственного сотрудничества и укреплению роли нашей страны в архитектуре аэронавигации Евразии.

На Генеральной Ассамблее в Алматы директор УВД «Азераэронавигации» был избран Президентом SOCEA, а председательские полномочия организации официально были переданы от Турции Азербайджану. Этот шаг вновь подтвердил международное признание ведущей роли Азербайджана в формировании безопасного, согласованного и технологически развитого воздушного пространства на евразийском уровне.

Платформа SOCEA была создана в 2023 году по инициативе Азербайджана и Турции и с момента начала деятельности внесла значительный вклад в согласование стратегий безопасности полетов, внедрение цифровых решений, а также развитие и стандартизацию процессов управления воздушным движением на региональном уровне.

В настоящее время в SOCEA входят провайдеры аэронавигационных услуг Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Это сотрудничество формирует единый подход к обеспечению безопасности и эффективности в воздушном пространстве региона.

Развитие SOCEA и последующее присоединение к платформе аэропортов имеет жизненно важное значение для укрепления глобальной транспортной цепочки. Это сотрудничество, поддержанное в рамках Организации тюркских государств, откроет путь к реализации проекта «Европа–Центральная Азия Цифровое Небо» (E-CADS).

Эта инициатива, обеспечив взаимную интеграцию управления воздушным движением между Европой и Азией, повысит безопасность, регулярность и устойчивость полетов.

Отметим, что воздушное пространство Азербайджана является одним из основных транзитных коридоров между Востоком и Западом и обслуживает более 200 тысяч рейсов в год. AZANS продолжит деятельность по укреплению международного партнерства и внедрению современных решений в управлении воздушным движением.

Поделиться:
381

Актуально

Общество

На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

Политика

США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

Экономика

Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

Общество

Сердар Кылыч: Армения позитивно относится к открытию границы

Экономика

Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

Украина перестала получать азербайджанский газ

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

2-я Международная Выставка и Конференция «Водное Хозяйство» - «Baku Water Week»

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

ЦБА сохранил учетную ставку

Последние новости

США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

Сегодня, 23:20

В Нефтчале трагически погиб младенец

Сегодня, 23:00

Президент Армении: Мы перестали быть «младшим братом» России

Сегодня, 22:42

Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса

Сегодня, 22:20

На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

Сегодня, 22:00

Трамп посмертно наградит убитого соратника высшей наградой США

Сегодня, 21:40

Азербайджан будет представлен на Форуме законодателей по дружественным обменам в Пекине

Сегодня, 21:20

Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

Сегодня, 21:01

Совбез ООН созывает экстренное заседание

Сегодня, 20:40

Игроки сборной Азербайджана получили вознаграждение за ничью с Украиной

Сегодня, 20:40

Сердар Кылыч: Армения позитивно относится к открытию границы

Сегодня, 20:20

В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

Сегодня, 20:00

Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии

Сегодня, 19:45

Задержанный экс-министр обороны Грузии госпитализирован - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Усилиями IDEA спасены включенный в «Красную книгу» черный гриф и макаки - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Суд вынес приговор специалисту «Азеришыг» по делу о гибели двух человек

Сегодня, 19:00

Пашинян обсудил с послами при НАТО Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

Сегодня, 18:48

ФБР обнаружило предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Сегодня, 18:30

В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Казахстана

Сегодня, 18:15

СЭБ предупреждает: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

Сегодня, 17:31
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05