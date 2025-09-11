Украина перестала получать азербайджанский газ

Азербайджанский газ перестал поступать в Украину. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что за 10 дней сентября в страну поступило 236 млн куб. м., что примерно соответствует уровню августа. Однако с начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который ранее называли «азербайджанским» со ссылкой на договоренности о поставках с Азербайджаном, говорится в сообщении.

Предполагается, что это может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Молдовой и Румынией, однако в августе поступление газа по ней продолжалось до конца месяца.