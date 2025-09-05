В Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум

В Будапеште в рамках XI заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии с участием представителей государственного и частного секторов был организован Азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на бизнес-форуме выступили сопредседатели Совместной комиссии - министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

С. Бабаев отметил, что итоги XI заседания Совместной комиссии определили будущие направления сотрудничества в соответствии с духом дружбы и стратегического партнерства азербайджано-венгерских отношений. Министр подчеркнул, что правительства определяют рамки соглашения о сотрудничестве, а бизнес-сообщество и инвесторы превращают их в конкретные проекты. По его словам, бизнес-форум играет важную роль в установлении партнерства, продвижении инноваций и выходе на новые рынки. Заявив, что Азербайджан является стабильным и надежным партнером, основанным на принципах диверсификации, устойчивости и открытости, С. Бабаев пригласил венгерские компании инвестировать в нашу страну. Он также довел до внимания, что азербайджанские компании также с нетерпением ждут новых возможностей развития в Венгрии и Европейском Союзе.

«Дружба и надежное партнерство между Азербайджаном и Венгрией создают прочную основу для будущего взаимодействия. Дальнейший прогресс будет зависеть от креативности и амбиций бизнес-общественности. Уверен, что обсужденные сегодня мнения проложат путь для обнадеживающих инициатив и долгосрочных успехов», - отметил С. Бабаев.

В рамках форума были обсуждены возможности сотрудничества в сферах расширения двусторонней торговли, стимулирования инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, энергетики, зеленой экономики, продовольственной безопасности и транспорта. В то же время, заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы выступил с подробной презентацией об инвестиционных возможностях Азербайджана, в том числе Карабахского региона, пригласил венгерских предпринимателей ознакомиться с динамично развивающейся экономикой и благоприятной инвестиционной средой нашей страны и воспользоваться этим потенциалом.

Кроме того, советник генерального исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Севда Алиева выступила с презентацией о туристическом секторе Азербайджана, богатом культурном наследии и уникальных туристических маршрутах. В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией Hieronica Limited и Венгерским агентством по содействию экспорту (HEPA).

В рамках бизнес-форума состоялись встречи предпринимателей, обсуждения о перспективах сотрудничества. В бизнес-форуме приняли участие свыше 90 компаний, в том числе 30 из Азербайджана.