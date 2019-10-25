Соцсети обрушились на Рашада Садыхова. Справедлива ли критика?

Вчера агдамский «Карабах» потерял два важных очка в матче против АПОЭЛ (2:2).

Потерял из-за своих ошибок, хотя надо признать, что чемпион Кипра – команда довольно сильная, и едва ли кто-то ждал легкой победы.

Я хотел бы затронуть одну тему, которая вчера во время матча была почти самой обсуждаемой в социальных сетях. Речь идет о втором пропущенном голе «Карабаха». Грубую ошибку в том эпизоде допустил Рашад Садыхов.

Надо отметить, что сначала ошибся в том моменте Аилтон, который, вместо того чтобы просто вынести мяч на последней минуте первого тайма подальше от штрафной, решил выходить в атаку через пас на Алмейду. Киприоты его перехватили. Мяч отскочил Рашаду, который пытался его вынести, не вышло. АПОЭЛ забил.

После этого социальные сети буквально взорвались постами и комментариями об этой ошибке. И снова начались разговоры о том, что Рашаду Садыхову пора заканчивать карьеру.

Справедливости ради, надо отметить, что было немало и тех, кто заступился за капитана «Карабаха».

После матча наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов однозначно заявил, что Рашад ему нужен: «Футбол такая игра, что каждый может допустить ошибку. Мы должны ценить своих футболистов. Если мы оцениваем игру футболиста и перечеркиваем его усилия из-за одной ошибки, это неверно. Рашад отыграл игру хорошо, а ошибся в одном эпизоде.

В эпизоде с первым голом мяч зашел в наши ворота после того, как коснулся Максима. Хорошо, что это был не Рашад, а то его и за это критиковали бы. Рашад нужен этой команде. «Карабах» нуждается в Рашаде. Мы должны его ценить. Не скажу, что меня сильно волнует то, что говорят. Мы постоянно общаемся с футболистами и говорим с ними на разные темы, в том числе и о критике. Болельщики вправе говорить то, что считают нужным. Меня тоже в сборной призывали к отставке. Я с уважением отношусь к каждому мнению. Но верю, что фанаты всегда с нами», - заключил он.

На самом деле, на этом можно было бы завершать. Рашад Садыхов выступает за «Карабах», главным тренером которого является Гурбан Гурбанов. Если главный тренер команды нуждается в футболисте, значит - он должен играть. Гурбан Гурбанов рассматривает Садыхова не только как основного игрока обороны, но и как лидера на поле и в раздевалке.

С другой стороны, на данный момент у «Карабаха» не так много вариантов центральных защитников. Место Бадави Гусейнова в основе не вызывает сомнений. Что касается Рахиля Мамедова, то при всем уважении к молодому футболисту, он не конкурент Садыхову. И в матчах за клуб, и за сборную мы неоднократно видели, как Мамедов теряется, как только соперник начинает его прессинговать. Да и Рахиль только восстановился после травмы.

Другое дело, почему «Карабах», простившись летом с Якубом Жежничаком, который провел неоднозначные два года за клуб, никого не приобрел ему на замену. В начале сезона мы видели, какие сложности испытывала команда из-за травмы Бадави. Да, у клуба всегда есть палочка-выручалочка в лице Максима, но в преддверии этого матча проблемы были на правом фланге защиты. Сыграй Максим в центре, справа играть было бы банально некому. Аббас Гусейнов получил травму еще в расположении сборной. Можно, конечно, передвинуть сюда Файсала Ррераса, но марокканец пока играл исключительно слева.

Летом были слухи о том, что «Карабах» находится в поисках центрального защитника. Но он так и не был приобретен. Мы знаем, насколько щепетильно Гурбан Гурбанов подходит к трансферам. После прошлогодней провальной трансферной кампании снова ошибаться никто не хочет.

Ну и, наконец, мы подходим к главным вопросам, нужно ли Рашаду завершать карьеру, и насколько справедлива критика?

Рашад Садыхов как-то говорил, что собирался завершить карьеру по окончании прошлого сезона, но изменил свое мнение, после того как его освободили от должности главного тренера U-21и U-20. Но самое главное - после разговора с Гурбаном Гурбановым, который убедил его остаться, как минимум, еще на один сезон. Вероятнее всего, этот сезон станет последним для капитана.

Что касается критики, то она и справедлива, и несправедлива. Справедлива, потому что Рашад допустил результативную ошибку, которая могла и все еще может дорого стоить клубу. Критике подвергся бы любой игрок в данной ситуации. К примеру, вчера очень слабо отыграл Магайе Гейе, который также подвергся объективной критике. На пресс-конференции после матча журналисты спросили у Гурбанова про его игру. Наставник «Карабаха», конечно же, защитил своего игрока.

Но критика Рашада Садыхова, на мой взгляд, несправедлива в том контексте, в котором она преподносится. Каждый раз, когда Рашад ошибается, ему обязательно напоминают про возраст, и что пора завершать карьеру. Если оценивать игру Садыхова, не заглядывая ему в паспорт, то он фигура достаточно полезная в клубе. И в нынешнем составе, с учетом отсутствия трансферов в центр защиты летом, он однозначно игрок основы. И против АПОЭЛ, не считая ошибки, он отыграл нормально. Наверное, игру Рашада следует оценивать, не припоминая возраста. А результативные ошибки в азербайджанском, да и мировом футболе допускали чуть ли ни все игроки обороны.

Мы помним нелепую красную карточку Эльвину Юнусзаде в начале матче против «Фиорентины» (5:1) в гостях, Вагнера и бакинскую игру против «Ворсклы» (0:1), или как Мичел не попал в пустые ворота с двух метров в матче против «Виктории Плзень» (1:1) в Баку, за несколько минут до ответного гола чехов.

Рашад – фигура не неприкасаемая, и, как и любой другой футболист или тренер, он может подвергаться критике. Критике за игру, ошибку или какие-то поступки, а не за возраст в паспорте.

Теймур Максутов