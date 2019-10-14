Состоялась встреча Президента Азербайджана с Президентом Кыргызстана - ФОТО

14 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Приветствуя Президента Кыргызстана, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сказал:

-Уважаемый Сооронбай Шарипович.

Рад Вас приветствовать на азербайджанской земле. Мы с Вами несколько дней назад уже встречались в рамках Саммита СНГ. Сегодня мы Вас принимаем в Азербайджане. Очень рад, что Вы нас посещаете.

Завтра мы будем заседать, но сегодня хорошая возможность повидаться, обсудить перспективы наших двусторонних отношений. Мы с Вами эти вопросы уже обсуждали в прошлом году, когда Кыргызстан принимал Саммит глав государств-членов Тюркского совета, и тогда мы с Вами обсудили широкий спектр двусторонних вопросов. Помню, что была очень продуктивная беседа. Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что в рамках сегодняшней встречи мы обсудим важные вопросы дальнейшего взаимодействия как в политической сфере, так и в экономической, гуманитарной, во всех других сферах.

Для нас Кыргызстан – братская страна, хороший друг, партнер. Уверен, что наши связи будут в будущем только укрепляться. Также хотел бы использовать возможность и поблагодарить Вас за очень эффективное председательство в Тюркском совете. Азербайджан перенимает у Кыргызстана эстафету, и на этих хороших наработках мы также будем стараться, чтобы в течение следующего года солидарность между нашими странами, взаимная поддержка крепли, а также чтобы мы наполняли реальным содержанием наше сотрудничество. Уверен, что визит Ваш будет очень плодотворным, успешным, познакомитесь немножко с Азербайджаном. Так что еще раз добро пожаловать. Желаю Вам всего самого доброго.

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сказал:

- Спасибо большое за теплые слова, уважаемый Ильхам Гейдарович. Я очень рад нашей встрече. Мы с огромным удовольствием встречаемся с Вами в городе Баку, на полях седьмого саммита Тюркского совета. Это юбилейное историческое событие, и мы уверены, что оно пройдет на очень высоком уровне.

Я хочу отметить особо, что благодаря Вашей политической воле недавно состоялось успешное заседание межправкомиссии, где с Вашей стороны участвовал первый вице-премьер. Я тоже принимал первого вице-премьера Ягуба Абдуллаевича. Очень интересный, опытный, надежный человек. Мы долго с ним обсуждали многие вопросы. Я уверен, что это заседание придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям, особенно торгово-экономическим.

Недавно нашей гостьей была Лейла Ильхамовна, оставила очень хорошее впечатление у нашего народа. Она участвовала в форуме олимпийских комитетов. Она подарила мне книгу - сборник стихов, она написала стих про Иссык–Куль. Она очень душевная и талантливая девушка. Дай Бог ей здоровья.

И как Вы знаете, мы тоже придаем очень важное значение развитию наших двусторонних отношений. Как Вы сказали, мы – братская, дружественная страна и мы всегда дорожим нашими отношениями, всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались уверенно, активно и на взаимовыгодных условиях. Еще раз спасибо за теплый прием и за гостеприимство наших друзей, которое оказали нам в аэропорту. Там мы действительно почувствовали теплоту наших друзей - азербайджанцев. Спасибо большое.

На встрече было отмечено, что недавно в Бишкеке состоялось заседание межправительственной комиссии. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в экономической, торговой и других областях.

1news.az