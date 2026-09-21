Звезда сериала «Yalı Çapkını», турецкая актриса Афра Сарачоглу задержана в аэропорту Стамбула в рамках расследования дела о наркотиках, проводимого в отношении известных людей.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Ранее в отношении А.Сарачоглу было вынесено решение о задержании в рамках расследования, проводимого прокуратурой района Бакыркёй – в тот момент актриса находилась за пределами Турции.

Напомним, что А.Сарачоглу заявляла, что ее зарубежная поездка была запланирована заранее, и обещала вернуться в Турцию в кратчайшие сроки, чтобы дать показания и полностью сотрудничать с судебными органами.

После возвращения в страну актриса была задержана в аэропорту Стамбула - информация о предъявленных Афре Сарачоглу обвинениях и дальнейших процессуальных действиях в отношении актрисы на данный момент уточняется.

Читайте по теме:

Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о задержании в рамках расследования дела о запрещённых веществах - ОБНОВЛЕНО