​​​​​​​Нахчыванский государственный университет реорганизуют

Нахчыванский государственный университет будет реорганизован путем присоединения Нахчыванского института учителей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, после реорганизации Нахчыванский государственный университет станет правопреемником Нахчыванского института учителей. К университету перейдут все права и обязательства института, а также принадлежащее ему имущество.

Министерству науки и образования Азербайджана поручено принять необходимые меры в связи с реализацией постановления.