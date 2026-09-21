В Лянкяране умер 16-летний подросток после избиения

В Лянкяранском районе скончался 16-летний подросток, получивший тяжелую травму головы в результате избиения.

Как стало известно, три дня назад житель села Кяргалан Э.И. вступил в конфликт со знакомыми, после чего подвергся избиению.

Как сообщает 1news.az, с тяжелой травмой подросток был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Лянкяранскую районную центральную больницу. Врачи диагностировали у него внутричерепную травму и госпитализировали в реанимационное отделение.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, состояние подростка оставалось тяжелым. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось. Пострадавший скончался в реанимации.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. Подросток И.В., подозреваемый в избиении, был задержан сотрудниками полиции.