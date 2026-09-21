Кадры падения экрана на 58-летнюю женщину - ВИДЕО
Как мы сообщали, во время массового мероприятия на улице Мухаммеда Нахчывани (6-параллельная) в Ясамальском районе города Баку на 58-летнюю женщину упал монитор.
По информации Qafqazinfo, кадры происшествия были сняты на видео и распространились в социальных сетях.
Отметим, что пострадавшая женщина накануне была эвакуирована в частное медицинское учреждение.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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