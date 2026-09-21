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«Все кадры исчезли из телефона»: Отец погибшего в «Шеки яйласы» рассказал о пропаже видео после трагедии

First News Media17:28 - Сегодня
«Все кадры исчезли из телефона»: Отец погибшего в «Шеки яйласы» рассказал о пропаже видео после трагедии

Отец 27-летнего Уджала Байрамова, погибшего 8 сентября на территории комплекса «Шеки яйласы», опубликовал в Facebook обращение, в котором рассказал о трагедии и привёл рассказ невесты второго погибшего — 30-летнего Джошгуна Мамедова.

Ариф Байрамов отметил, что 8 сентября его сын Уджал Байрамов и его 30-летний друг Джошгун Мамедов погибли на территории «Шеки яйласы».

По словам отца, Уджал отправился туда вместе с Джошгуном, чтобы отметить первую годовщину свадьбы и провести время вместе. Он отметил, что молодые люди хотели наполнить этот день счастливыми и незабываемыми воспоминаниями.

Ариф Байрамов написал, что гибель двух молодых людей принесла огромную боль их родным, близким и друзьям.

Отец погибшего также призвал государственные органы установить все обстоятельства произошедшего и обеспечить справедливое расследование.

Отдельную часть публикации Ариф Байрамов посвятил рассказу невесты Джошгуна Мамедова. Именно она снимала происходившее на телефон в тот день.

По её словам, после трагедии к ней подошёл человек, который представился сотрудником правоохранительных органов, и спросил, снимала ли она что-нибудь на телефон.

«Он спросил меня: “Ты что-нибудь снимала на телефон?” Я с трудом кивнула в знак того, что да. Тогда он сказал: “Дай телефон, посмотрю”», - говорится в рассказе, приведённом Арифом Байрамовым.

Девушка рассказала, что в тот момент находилась в состоянии шока и практически не осознавала происходящего. Она передала телефон подошедшему мужчине.

Позже, после похорон своего жениха, девушка решила открыть телефон и посмотреть снятые в тот день кадры. Однако обнаружила, что все фотографии и видео, снятые ею в тот день, исчезли из памяти телефона.

По её словам, исчезли также записи, которые она ранее отправляла другим людям.

Девушка отметила, что до сих пор не может полностью восстановить в памяти события того дня из-за пережитого шока. Она пытается понять, что произошло с её телефоном после того, как передала его подошедшему человеку.

Ариф Байрамов задаётся вопросом, кто был этот человек и почему после произошедшего с телефона исчезли все снятые в тот день материалы.

В завершение публикации отец погибшего призвал вместе искать причины произошедшего и выразил надежду на установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, 8 сентября 2026 года на территории комплекса «Шеки яйласы» погибли 27-летний Уджал Байрамов и его 30-летний друг Джошгун Мамедов.

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