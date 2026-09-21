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Голос Александра Шаровского вновь прозвучал со сцены Русского драмтеатра - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:33 - Сегодня
Голос Александра Шаровского вновь прозвучал со сцены Русского драмтеатра - ВИДЕО

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театра им. Самеда Вургуна состоялось открытие 106-го театрального сезона, в ходе которого была почтена память народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. 

«Иначе представлял себе открытие этого театрального сезона. Многие из вас знают, что 9 сентября ушел из жизни Александр Яковлевич Шаровский. Человек, который многие десятилетия посвятил свою жизнь служению театральному искусству, имя которого неразрывно связано с историей нашего театра. Сегодняшний сезон мы открываем тоже его спектаклем по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде «Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» - заявил на открытии 106го театрального сезона директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженные артист Олег Амирбеков. 

О.Амирбеков отметил, что «каждый год Александр Яковлевич выходил на эту сцену и приветствовал публику, и объявлял об открытии нового театрального сезона»: «Мне показалось очень правильным, чтобы сегодня, в дань традиции, мы бы все вместе вновь услышали его голос». 

После чего прозвучал голос А.Шаровского: «Почетнейшая миссия в начале сезона объявить об этом публике. И с каждым годом все волнения у меня и больше, и больше, и больше. Сцена, с одной стороны, лечит, с другой стороны, сцена забирает все твое здоровье. Она забирает весь твой дух. Она забирает твои фантазии. Каждый день, когда я выхожу из дома, я благодарю Бога, за то, что с моими родными и близкими все хорошо. И каждый раз, когда я прихожу в театр, молю Бога, чтобы у нас было все хорошо. И чтобы моя вторая семья, мои дорогие коллеги артисты, все работники театра были счастливы и здоровы. Поэтому я с особым волнением объявляю наш очередной сезон открытым». 

Напомним, что 9 сентября в возрасте 78 лет не стало режиссёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского.

Отметим, что А.Шаровский с 1976 года являлся актёром в вышеуказанном театре, где создал более 50 образов, а с 1978 по 1990 год являлся ассистентом режиссёра, с 11 июня 1991 года - режиссёром-постановщиком, с 3 февраля 1993 года по 2026 год - главным режиссёром Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна, где поставил более 50 спектаклей. 

 


 

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