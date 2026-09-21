Донателла Версаче возвращается в мир моды - ФОТО

71-летняя итальянский модельер Донателла Версаче возвращается к активной творческой работе, запустив новый самостоятельный проект совместно с американской компанией Revolve Group.

Об этом сообщает Vogue. Новый совместный проект будет объединять направления моды и красоты, а также включать развлекательные проекты за пределами подиума. По словам Д. Версаче, концепция будет ориентирована на новое поколение и то, как молодая аудитория открывает для себя моду, культуру и стиль.

«Revolve понимает то, во что я глубоко верю: культура рождается из связи. Вместе мы хотим создать эту связь с новым голосом, новым образом и новой энергией», - отмечает Д.Версаче.

Первые продукты нового бренда планируется представить в 2027 году. Одновременно будет объявлено его название. Запуск проекта намечен на рынки США, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Говоря о новом проекте, Донателла Версаче отметила, что он позволит ей напрямую обращаться к новому поколению через моду и beauty-направление, а также музыку, кино и искусство.

Напомним, в 2025 году Д.Версаче покинула пост креативного директора Versace, который занимала почти 30 лет после смерти своего брата Джанни Версаче. После этого она получила должность главного амбассадора бренда. В настоящее время креативным директором Versace является Питер Мюлье.





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