Евросоюз анонсировал новые санкции против России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас анонсировала санкции против России за проведение выборов на оккупированных российской армией территориях Украины.

В заявлении говорится, что ЕС осуждает незаконную организацию так называемых выборов. По словам Каллас, это «еще одно вопиющее нарушение Россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Лица, причастные к организации этих фиктивных выборов или выдвижению кандидатов на временно оккупированных территориях Украины, а также лица, ответственные за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов в России, будут подвергнуты санкциям», – отметила Каллас.

В ЕС призвали Россию уважать международно признанные границы и суверенитет Украины, а также заявили, что никогда не признают проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Выборы в Госдуму прошли в России с 18 по 20 сентября. По предварительным подсчетам ЦИК, «Единая Россия» получит 355 мандатов из 450 – конституционное большинство. Это будет крупнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии.

Каллас отметила, что эти выборы подчеркнули «продолжающуюся и углубляющуюся эрозию демократии в России», а исключение «Яблока» с антивоенной программой из федерального списка «еще больше ограничило выбор российских избирателей».

Отказ России приглашать наблюдателей ОБСЕ на эти выборы, как говорится в ее заявлении, «демонстрирует пренебрежение» России к исполнению обязательств, взятых на себя всеми государствами-участниками ОБСЕ, и отказ российским избирателям и институтам в беспристрастной и независимой оценке этих выборов.

Источник: Радио Свобода