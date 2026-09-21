Мерц назвал провал ХДС на выборах тяжелым ударом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что провал Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании является тяжелым ударом, который будет иметь для партии долгосрочные последствия.

"Эти выборы знаменуют собой глубокий поворотный момент. Для ХДС в Германии это драматический, беспрецедентный результат: мы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, и целая парламентская фракция вылетает из ландтага. Это тяжелый удар, который будет иметь для нас долгосрочные последствия; нам еще долго придется обсуждать эти итоги", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Такой результат, по его словам, "обусловлен еще и тем обстоятельством, что произошло жесткое обострение борьбы между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и "Альтернативой для Германии" (АдГ), в результате которой ХДС в Мекленбурге - Передней Померании потерпела сокрушительное поражение, в конечном итоге не сумев вернуться в земельный парламент". Для этого, как пояснил Мерц, партии не хватило буквально тысячи голосов.

Источник: ТАСС