PASHA Real Estate Group обсудила с министром экономики и устойчивого развития Грузии проект Группы в стране - ФОТО

Представители “PASHA Real Estate Group” встретились с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. В ходе встречи обсуждались развитие туристической и гостиничной отрасли Грузии, инвестиционный климат страны, текущая деятельность Группы и возможности дальнейшего сотрудничества.

Делегацию “PASHA Real Estate Group” на встрече возглавлял Эльчин Гадимов, главный коммерческий директор и главный исполнительный директор по международным проектам. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития Грузии как международного туристического направления, привлекательности страны для инвесторов, а также роли частных инвестиций в развитии туристической и гостиничной инфраструктуры.

Грузия станет шестым международным рынком “PASHA Real Estate Group”, а отель в столице страны 25-м отелем группы. Группа будет представлена в стране отелем и бизнес-центром класса А в Тбилиси.

Представители “PASHA Real Estate” поблагодарили лично министра и представителей министерства за поддержку в реализации проекта, а также стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия государства и частного сектора, изучения новых инвестиционных возможностей и реализации проектов, способствующих развитию туристического потенциала Грузии.

О компании "PASHA Real Estate Group"

"PASHA Real Estate Group", входящая в состав "PASHA Holding", специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, "PASHA Real Estate Group" стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне.

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