Трамп: конфликт в Украине необходимо завершить, от него страдает весь мир

Украинский конфликт необходимо завершить, так как от него страдает весь мир, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Эта нелепая и нескончаемая война в Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого... Какой позор!" — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США также заявил, что Россия потеряла контроль над своей дизельной отраслью в результате продолжающихся боевых действий и ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

По словам американского лидера, значительное число российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производивших дизельное топливо, выведено из строя и на данный момент не функционирует.

Трамп в очередной раз призвал к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной, подчеркнув масштаб человеческих потерь. По его оценке, в ходе конфликта ежемесячно гибнут около 25 тысяч человек, из которых подавляющее большинство — военнослужащие.

Ранее Трамп уже призывал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, утверждая, что перебои с российским дизелем отражаются на мировом топливном рынке.