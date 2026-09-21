AP: США предупредили Нидерланды о масштабных санкциях против МУС

Власти США предупредили Нидерланды о готовящемся введении «разрушительных» санкций против Международного уголовного суда (МУС) и призвали страну выйти из этой организации. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатические источники.

По сведениям двух собеседников агентства, американские представители предупредили нидерландских коллег, что санкции могут быть объявлены 21 сентября, и призвали королевство выйти из числа членов МУС. В связи с этим Нидерланды готовятся к возможным серьезным последствиям для работы расположенного в Гааге суда и ищут способы обеспечить бесперебойную выплату зарплат сотрудникам МУС, перечисление средств свидетелям, находящимся под защитой суда, а также безопасность расположенного при нем следственного изолятора.

20 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и документы сообщила о подготовке администрацией США обширных санкций против МУС. Отмечалось, что рестрикции будут касаться, в частности, большинства финансовых транзакций с судом, что «потенциально может парализовать работу суда, запретив транзакции в долларах и отрезав его от большой части финансовой системы». Нынешняя администрация США уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение рестрикций против должностных лиц суда, президент США Дональд Трамп подписал 6 февраля 2025 года. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль.

Источник: ТАСС