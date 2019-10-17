Состоялось общее собрание Caspian European Club - ФОТО

16 октября 2019 года состоялось общее собрание топ-менеджеров компаний - членов Сaspian European Club под председательством первого заместителя председателя и главного исполнительного директора Сaspian European Club Тельмана Алиева.

На общем собрании были выслушаны отчеты членов правления, глав комитетов, глав отраслевых и межотраслевых рабочих групп, входящих в Caspian European Club.

В рамках общего собрания были обсуждены новая стратегия развития, вопросы и предложения, которые интересуют компании - членов Caspian European Club, а также сформирован список государственных чиновников, с которыми в течение четвертого квартала будут организованы бизнес-форумы, «круглые столы» и CEO Lunch. Особое внимание было уделено развитию международных проектов и продвижению деятельности Caspian European Club в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Украине, Турции и других странах, где имеются офисы и постоянные представительства.

Согласно новой стратегии, Caspian European Club совместно с партнерами возобновит издание ежемесячного Caspian Energy Investor и ежегодного Caspian Energy Index. Оба проекта будут доступны только по подписке, в них будут отражены изменения в законодательстве, инвестиционные предложения, тендеры и полезная информация для предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в осуществлении деятельности в странах Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

В новой стратегии также отражено желание предпринимателей принимать участие в ежемесячных мероприятиях неформального характера, которые наравне с традиционными мероприятиями послужат улучшению нетворкинга между компаниями. По итогам было принято решение проводить общее собрание ежеквартально, а также названа дата очередных выборов членов правления, глав комитетов, глав отраслевых и межотраслевых рабочих групп. В целом деятельность нынешнего состава правления Клуба была оценена как успешная.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США и Германии.