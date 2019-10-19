Состоялся первый Форум молодых сотрудников правоохранительных органов Азербайджанской Республики - ФОТО

18 октября в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялся первый Форум молодых сотрудников правоохранительных органов Азербайджанской Республики на тему «Наша независимость вечна, постоянна, необратима».

Цель форума заключается в дальнейшем усилении стремления молодых сотрудников, служащих в правоохранительных органах страны, вносить вклад в осуществляемую под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева успешную внутреннюю и внешнюю политику, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в том числе в дело надежной защиты независимости, государственности, безопасности и экономических интересов, повышении эффективности взаимодействия правоохранительных органов в области надежного обеспечения стабильности, государственной безопасности, общественного порядка, а также согласия между государством и гражданами в стране.

В форуме принимали участие заведующие отделами Администрации Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, вопросам молодежной политики и спорта, руководители правоохранительных органов, председатели комитетов Милли Меджлиса, национальные герои Азербайджана, ветераны органов безопасности, руководители и сотрудники министерств обороны, молодежи и спорта, Государственной службы внешней разведки, Особой службы государственной охраны, Государственной миграционной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, «ASAN xidmət», Фонда молодежи, Национального совета молодежных организаций.

Вначале участники форума в Аллее почетного захоронения почтили память архитектора и созидателя нашего современного независимого государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Форум, проведенный в Культурном центре СГБ, начался минутой молчания в память об общенациональном лидере нашего народа Гейдаре Алиеве и отважных сынах Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины, и исполнением государственного гимна.

Затем был показан фильм, отражающий путь независимости и государственное строительство Азербайджана, активную правоохранительную политику, направленную на обеспечение стабильности и безопасности.

Помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, поздравив участников мероприятия с Днем государственной независимости, отметил, что проведение такого форума, способствуя налаживанию молодыми сотрудниками полезных контактов, демонстрирует их готовность всегда добросовестно выполнять стоящие перед ними задачи, чтобы наша независимость и государственность были вечными, постоянными и необратимыми.

Помощник Президента подчеркнул, что сегодня молодежь является активным участником и ведущей силой государственной политики в Азербайджане. В последние годы общественная активность молодежи повысилась, возросла ее роль в управлении. В настоящее время молодежь составляет половину сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, и их число с каждым годом растет. Подавляющее большинство солдат и офицеров, служащих в Вооруженных силах Азербайджанской Республики - молодежь. Они охраняют наши границы, стоят лицом к лицу с врагом. Азербайджанская молодежь заложила основу нового для нашего общества волонтерского движения. Сегодня это движение насчитывает уже десятки тысяч членов.

«Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев всегда придавал особое значение молодежи, ее образованию и развитию, привлечению молодых кадров к государственному управлению. Сам общенациональный лидер с молодости работал в правоохранительных органах. Опыт, накопленный в этой области, сыграл важную роль в неоценимой деятельности великого лидера, направленной на укрепление независимой азербайджанской государственности, в частности, устранение хаоса и анархии в первые годы независимости, а также развитие правоохранительных органов», - сказал помощник Президента.

Подчеркнув, что забота о молодежи постоянно находится в центре внимания и Президента Ильхама Алиева, Фуад Алескеров сказал: Глава государства всегда интересуется вопросами, беспокоящими нашу молодежи, отдает предпочтение выдвижению молодых кадров на руководящие должности в государственных органах, в том числе правоохранительной системе. Подчеркивая, что основная задача молодежи заключается в укреплении независимости, Президент Ильхам Алиев отмечает, что верит в молодежь и гордится ею.

Отметив, что сегодня подрастает способное и талантливое молодое поколение, помощник Президента сказал: «Развитие молодежи, достижение ею больших успехов во всех сферах жизни страны, государственного строительства, а также в правовой сфере и военной службе вызывают гордость. Уместным было бы напомнить адресованные молодежи слова Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой: «Ваше формирование как богатой духовно, обладающей знаниями и глубоконравственной, патриотичной молодежи повышает нашу веру в будущее, переполняет наши сердца чувством гордости. Будущее Азербайджана зависит именно от уровня ваших знаний и освоения вами современных инновационных технологий».

Коснувшись важных реформ, проводимых в последнее время также в правоохранительных органах, Фуад Алескеров подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться. Как сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшемся 15 октября этого года совещании, посвященном экономическим вопросам, «мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле».

Было отмечено, что отношения между государственными органами и гражданами в Азербайджане выстраиваются в новой плоскости. В области обеспечения прозрачности и пресечения коррупции произошли большие и позитивные перемены. В отношениях между государственными органами и гражданами достигнуты революционные перемены. В качестве примера можно отметить работу центров «ASAN xidmət» и «DOST».

«Роль молодежи в правоохранительных органах и органах безопасности, комплектуемых сегодня сотрудниками, обладающими высоким интеллектом и верными традициям государственности, стремительно растет. Деятельность функционирующих в государственных органах учебно-образовательных структур, специализированных академий обеспечивает большие возможности для дальнейшего устойчивого развития молодежи. Молодежь, служащая в правоохранительных органах, тесно контактирует с гражданами, представляя тем самым государство. Это отражается на доверии граждан к государству. Поэтому каждый сотрудник должен уметь принимать оперативное и правильное решение. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо работать в команде», - подчеркнул помощник Президента.

Констатировав, что в нашей стране имеют место внешние, а порой – внутренние угрозы, направленные против независимости государства, с которыми ведется ведется борьба, Фуад Алескеров, обращаясь к участникам форума, сказал: «Вы, молодежь, постоянно должны видеть эти реалии, руководствуясь национальными интересами, уметь адекватно оценивать происходящие в стране и мире общественно-политические процессы, благодаря предоставленным молодостью преимуществам, оперативности и энергии достойно выполнять поставленные перед вами задачи».

Отметив, что Президент Ильхам Алиев уделяет постоянное внимание развитию правоохранительных органов, в этой области принимаются специализированные программы, регулярно улучшается материально-социальное обеспечение сотрудников, помощник Президента выразил уверенность в том, что этот Форум станет платформой для полезных обсуждений и контактов молодежи.

Начальник СГБ, генерал-лейтенант Али Нагиев подчеркнул, что внутренняя и внешняя политика, в том числе стратегия безопасности, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно осуществляются под мудрым и решительным руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Дальнейшее усиление стремления молодых сотрудников, служащих в правоохранительных органах республики, вносить вклад в реализацию этой стратегии, повышение эффективности взаимодействия данных органов, усиление обмена опытом достигнутых успехов – основные цели Форума, который проводится впервые. Неслучайно Форум, девизом которого являются мудрые слова великого лидера «Наша независимость вечна, постоянна, необратима», организован в этом зале, где общенациональный лидер неоднократно выступал в период руководства органами безопасности Азербайджана. Азербайджанский народ годами вел борьбу за независимость, дал на этом пути тысячи шехидов, наконец, в конце двадцатого века добился восстановления государственной независимости. В первые годы независимости общенациональный лидер Гейдар Алиев являлся единственной личностью, способной избавить Азербайджан, свой народ от катастрофы, сохранить государственную независимость и гарантировать ее необратимость, предотвратить братскую резню, остановить захватническую политику преступной Армении. Под руководством великого лидера, возвратившегося в таких сложных условиях по настойчивому требованию народа к власти, были предприняты важные шаги в области государственного строительства, формирования его составных частей – правоохранительной системы и армии, усовершенствована нормативно-правовая база, заложена основа стремительного экономического развития в условиях безопасности. Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает молодежную политику общенационального лидера. Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой также принадлежат неоценимые заслуги в области создания человеческого капитала – одной из приоритетных целей в осуществляемой главой государства стратегии национального развития.

В настоящее время основным критерием стало формирование общего мировоззрения азербайджанской молодежи на основе принципов патриотизма, азербайджанства, государственности, светскости и гуманизма. Одной из главных задач является предотвращение попадания молодежи под влияние религиозного экстремизма, радикализма, международного терроризма и других опасных и вредных явлений. Перед молодежью, служащей в правоохранительных органах, также стоят серьезные задачи в области защиты нашей независимости и территориальной целостности, развития государственности, надежного обеспечения стабильности и безопасности. Для принятия необходимых упреждающих мер с целью предотвращения возможных угроз, направленных на национальные интересы и безопасность Азербайджана, Служба государственной безопасности действует в тесном сотрудничестве с другими государственными и правоохранительными органами. И сегодняшний Форум является одним из наглядных примеров этого плодотворного сотрудничества», - сказал Али Нагиев.

Было отмечено, что более 40 процентов сотрудников, служащих в органах госбезопасности, составляет молодежь. Они с честью оправдывают оказанное им доверие и достойно выполняют возложенные на них задачи.

Подчеркнув роль созданной в 1998 году Распоряжением великого лидера Гейдара Алиева Академии СГБ в подготовке высококвалифицированных кадров для органов безопасности, Али Нагиев выразил уверенность в том, что каждый молодой офицер, окончивший вуз, носящий имя общенационального лидера, займет достойное место как продолжатель его профессиональной школы. Для этого каждый сотрудник, особенно молодой, должен преданно служить Родине, государству, Верховному главнокомандующему, независимо от занимаемой должности, с ответственностью относиться к профессиональной клятве и должностным обязанностям.

Генеральный прокурор, государственный советник юстиции I класса Закир Гаралов, говоря в своем выступлении о значении мероприятия, отметил, что Форум является важной платформой с точки зрения объединения составляющей большую часть нашего общества молодежи, представленной в правоохранительных органах, обсуждения актуальных вопросов, служащих национальным интересам.

Говоря о жертвах, которые наш народ понес в борьбе за независимость, генеральный прокурор отметил, что предатели и некомпетентные силы, которые находились у власти в начале 90-х годов прошлого века, которые и сегодня бредят жаждой власти, не только не смогли реализовать жизненно важные реформы, а наоборот, в результате их нерадивой деятельности республика столкнулась с угрозой потери независимости и гражданской войны. Наши земли были оккупированы армянскими захватчиками. Нарастание царивших в Азербайджане в первые годы обретенной в 1991 году независимости безвластия, произвола, преступности нанесло непоправимый ущерб всем сферам жизни. Все это привело к обострению общественно-политической ситуации в стране. В столь сложный, кризисный момент наш народ обратился к всемирно известному политику Гейдару Алиеву. После возвращения Гейдара Алиева по требованию народа к власти была предотвращена гражданская война, начался широкомасштабный процесс государственного строительства. Азербайджан именно благодаря решительности и мудрости великого лидера сохранил свою независимость и вступил в период стремительного развития во всех сферах.

Этот политический курс и концепция стратегического развития была еще более обогащена Президентом Ильхамом Алиевым и ныне успешно продолжается. В центре политики, осуществляемой под руководством главы государства, находится гражданин Азербайджана, его заботы и интересы. Системная и последовательная реализация этой политики, отличающейся своей социальной сущностью, создала условия для достижения успехов во всех сферах.

Говоря об успешно реализуемой в нашей стране государственной молодежной политике, вкладе, вносимом молодыми кадрами в сохранение независимости и развитие, Закир Гаралов сказал: Сегодня в результате ежедневного внимания и заботы главы государства Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой проводится важная работа, направленная на воспитание молодых людей как образованных, конкурентоспособных специалистов, признанных в международном масштабе, усвоение знаний, создающих возможности для интеграции в современный мир, а также на то, чтоб национальные и государственные интересы были для них превыше всего. Одним из проявлений молодежной политики, осуществляемой в Азербайджане, является проведение приема молодежи на работу в государственные органы конкурсным путем в условиях гласности, посредством прозрачных процедур. Президент Ильхам Алиев поставил перед нами задачу формирования органов прокуратуры и нового поколения сотрудников прокуратуры за счет молодежи, приверженной государственности, уважающей верховенство закона, обладающей здоровой нравственностью, широким мировоззрением и высокими теоретическими знаниями. Этому вопросу мы уделяем особое внимание. В настоящее время 70 процентов кадрового корпуса прокуратуры состоит из молодежи, отобранной конкурсным путем.

Генеральный прокурор пожелал молодым сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они полностью понимали возложенную на них ответственность, тесно сплотились вокруг Президента Ильхама Алиева, приложили все силы и умения для защиты интересов государства и народа, сохранения общественно-политической стабильности, дальнейшего усиления борьбы с преступностью, обеспечения законности и безопасности, прав и свобод человека.

Выступивший на форуме министр налогов, советник государственной налоговой службы 2-ой степени Микаил Джаббаров отметил, что возвращение великого лидера к политическому руководству спасло Азербайджан от катастрофы, и страна вывела свою экономику на путь развития. В настоящее время под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна стремительно развивается, осуществляемые реформы оказывают свое положительное влияние и на налоговую систему.

Подчеркнув, что в нашей стране реализованы важные проекты по формированию человеческого капитала, сформировано грамотное молодое поколение, министр отметил, что в Министерстве налогов также преобладающую часть кадров составляет молодежь. Знания и навыки молодого поколения создают в частности возможности для того, чтобы современные информационно-коммуникативные технологии использовались более эффективно. Нынешняя молодежь готова выполнить все поставленные задачи. Основная цель Министерства налогов - создать в нашей стране справедливую конкурентоспособную среду, в полном объеме обеспечить деятельность налогоплательщиков, выполняющих взятые на себя обязательства в соответствии с принципами рыночной экономики.

Напомнив о тяжелой ситуации, возникшей в нашей стране в первые годы восстановления государственной независимости, спасительной миссии великого лидера Гейдара Алиева, его исключительных заслугах перед родиной и народом, заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант Исмет Алиев сказал, что наша молодежь также сыграла очень большую роль в сохранении и укреплении нашего суверенитета, всестороннем развитии нашей страны. Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает целенаправленную молодежную политику, основа которой была заложена нашим великим лидером. Молодежь окружена всесторонней заботой государства, для их развития созданы все условия.

Отметив, что в органах внутренних дел также проявляются внимание и забота о молодых сотрудниках, Исмет Алиев сообщил, что сегодня 43 процента личного состава составляет молодежь в возрасте до 30 лет, 90 молодых сотрудников работают на руководящих должностях. Они достойно справляются с такими важными задачами, как борьба с преступностью, охрана правопорядка и безопасности. В обществе постепенно повышается доверие к правоохранительной системе. Коварные силы, не желающие видеть эти успехи, прибегают к различным провокациям, пытаясь создать в обществе замешательство, подорвать доверие к системе управления. Сегодняшний Форум имеет важное значение также с точки зрения консолидации усилий молодых сотрудников в борьбе с вражескими силами.

Затем мероприятие было продолжено выступлениями молодых сотрудников правоохранительных органов. Национальный герой Азербайджана Сахиль Мамедов, сотрудник Генеральной прокуратуры, советник юстиции Тогрул Мухтаров, сотрудник Государственного таможенного комитета, майор таможенной службы Эльдар Аббасов, сотрудник Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Салимага Пиралиев, сотрудник Министерства юстиции, служащая юстиции III класса Сабина Гусейнова, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, старший лейтенант Санан Насирли, сотрудник Государственной пограничной службы, старший лейтенант Фарид Мехбалы, сотрудник СГБ Эльшан Джафарли в своих выступлениях выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о молодежи. Было подчеркнуто, что молодежь, работающая в правоохранительных органах, поддерживает политический курс главы государства и тесно сплотилась вокруг него. Она готова предотвратить любую провокацию, направленную против нашей независимости и государственности, преследующую цель нарушения стабильности.

Далее от имени участников форума было принято обращение к Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

В обращении отмечается, что деструктивные силы, ревниво воспринимающие успехи Азербайджана, проводят системную работу по нарушению основополагающих ценностей нашего общества, подрыву авторитета представителей власти и государственных органов среди общественности, осуществлению кампании оскорблений и клеветы. Для достижения своих грязных целей коварные силы вновь пытаются создать замешательство в обществе, подорвать доверие к системе управления.

В обращении к Президенту говорится: «Вражеские силы не смогут осуществить своих намерений, так как им противостоят правоохранительные органы, в том числе патриотически настроенные, преданные своему государству и народу молодые сотрудники, которым Вы доверили обеспечение безопасности и общественного порядка в нашей стране. Мы глубоко осознаем свою ответственность за сохранение стабильности, спокойствия и благополучия, достигнутых в нашей стране ценой огромного труда. Мы, молодежь, всегда находимся рядом с Вами в борьбе за дальнейшее процветание нашей Родины и укрепление независимости».

Мероприятие завершилось принятием резолюции Форума.

АЗЕРТАДЖ