Союз азербайджанской молодежи в Украине осудил армянскую провокацию

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Вооруженное противостояние, которое происходит с 12 июля на азербайджано-армянской границе, вызвало беспокойство не только в Азербайджане, но и в организациях диаспоры в разных точках мира.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала глава Союза азербайджанской молодежи в Украине (САМУ) Ильхама Аллахвердиева.

Она отметила, что возглавляемая ею организация в своем заявлении сразу решительно осудила очередную провокацию вооруженных сил Армении, а также призвала украинскую и мировую общественность дать справедливую оценку действиям агрессора - Армении.

«Пользуясь случаем, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших героев, а также всему азербайджанскому народу. Вооруженная провокация на границе двух государств на товузском направлении, вдали от линии соприкосновения в оккупированном Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах, демонстрирует стремление Армении втянуть в вооруженный конфликт на своей стороне третьи государства.

В этой ситуации важна справедливая реакция мирового сообщества. Украина в лице Министерства иностранных дел продемонстрировала принципиальную позицию и однозначно поддержала территориальную целостность Азербайджана, основываясь на принципах международного права», - отметила И.Аллахвердиева.

По ее словам, взаимная политическая поддержка на международной арене между нашими странами носит многолетний и устойчивый характер.

«Также стоит отметить роль диаспоры в поддержке Азербайджана. САМУ на протяжении 10 лет активно поднимает в украинском обществе в научных, публичных дискуссиях, на митингах, в рамках культурных проектов тему Карабаха, оккупационной политики Армении. И эта работа будет продолжаться, пока не будет восстановлена историческая справедливость. Мы всем сердцем с Азербайджаном, особенно в эти дни», - добавила глава союза.

Источник: АЗЕРТАДЖ