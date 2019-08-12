США ограничат выдачу гринкарт иммигрантам, полагающимся на госвыплаты

"Решение основывается на старом американском принципе самостоятельности. Это ключевой принцип "американской мечты", - заявил в эфире Fox News Куччинелли.

"Долговременный положительный эффект будет в том, что налогоплательщики будут защищены - мы обеспечим, чтобы иммигранты в нашей стране не были обузой для общества, чтобы они сами становились на ноги, как иммигранты в прошлом", - добавил он.

Распоряжение вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем за 12 месяцев за последние три года. "Зависимость от общества" и так присутствовала в числе критериев, рассматриваемых при выдаче гринкарты, однако до настоящего времени не имела точного определения.

Подпадающие под распоряжение выплаты включают прежде всего все формы программы медицинского страхования для бедных Medicaid, программы продовольственных талонов для малоимущих и другие. Эти факторы будут рассматриваться наряду с другими, такими как возраст, состояние здоровья, финансовое благополучие и уровень образования.

Аналогичные правила будут реализованы в пограничной службе и госдепартаменте - так, при выдаче виз будет придаваться особое внимание вопросу о том, будет ли потенциальный иммигрант полагаться на социальные выплаты. При этом вопрос о том, собирается ли въезжающий в США получать какие-либо пособия от государства, и так присутствует в визовой анкете США. При этом, по сообщению газеты Politico, госдепартамент резко увеличил в последние годы число отказов в визе по данному критерию - до 12 тысяч отказов в 2019 году по сравнению с 1 тысячей отказов в 2016 году.

Куччинелли заявил, что целью нового правила является не ограничение числа иммигрантов, а "внесение ясности" в существующие правила. Куччинелли отметил, что правило о государственных выплатах де-факто существовало с 1999 года, однако не реализовывалось.