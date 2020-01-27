Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 29-30 января в Женеве.

Об этом сообщила 1news.az официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров анонсировал очередную встречу с главой МИД Армении.

В Женеве также состоится встреча главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов, касающихся урегулирования карабахского конфликта.

Напомним, что предыдущая встреча министров состоялась в начале декабря 2019 года на полях саммита глав МИД стран – членов ОБСЕ в Братиславе (Словакия).

1news.az