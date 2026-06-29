В МИД РФ раскрыли состояние вопросов по крушению самолета AZAL

Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с крушением самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) под Актау в декабре 2024 года.

Об этом в интервью RTVI рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжелую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности», - сказал он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря 2024 года потерпел крушение в городе Актау. В результате трагедии погибли 38 человек, еще 29 получили ранения. Обстоятельства произошедшего стали предметом международного обсуждения и расследования.

В апреле 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана выпустили совместное заявление, в котором назвали ситуацию урегулированной. В частности, был решен вопрос выплаты компенсаций.