Стали известны итоги первого круга первой PUBG Mobile лиги Азербайджана

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Мы уже писали о том, что 26 июня, в День Вооруженных сил Азербайджана, был дан старт новой киберлиге по игре PUBG Mobile, которая является самой загружаемой и популярной в истории страны.

Как сообщает 1news.az, стали известны результаты после первого круга лиги, которая из-за пандемии коронавируса проводится в онлайн-формате.

В борьбу вступили 16 команд. Лига, организованная Gaming League Azerbaijan, включает в себя 12 туров. По итогам первого круга определились фавориты.

Игра развивает лидерские качества, командные действия и стратегическое мышление. PUBG Mobile учит основам военного дела. Также игра имеет временные ограничения, что заставляет игрока плодотворно тратить время. Главная цель игры – остаться в живых.

После 6 туров с 309 очками единоличным лидером лиги является команда Khizi Mountains. Самым результативным игроком команды и чемпионата в целом является 16-летний Фуад Сафарали, который 48 раз точно попал в соперников.

А вот команда известного блогера Алихана Раджабова с 69 очками занимает лишь 12-е место.

По правилам лиги, командам, которые будут располагаться на первых позициях, будут также присуждаться очки за количество убитых соперников – «kill». По этому показателю на втором и третьем местах располагаются два члена команды Kalbajar Wolves. В то время как команда с 241 очком располагается лишь на 4-й позиции.

PUBG Mobile лиги продлится до 15 июля. По итогам 12 туров станет известен чемпион.

За матчами лиги можно следить на YouTube-канале Gaming League Azerbaijan. Более подробную информацию можно найти также в социальной сети Instagram - @glahub.

Организаторами лиги являются Gaming League Azerbaijan, Федерация киберспорта Азербайджана, Министерство оборонной промышленности, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Теймур Максутов