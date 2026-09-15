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Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра»

First News Media20:20 - Сегодня
Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает возможность стать совладельцем саудовского клуба, за который он выступает. Об этом сообщает DAZN Portugal.

По данным источника, 41-летний португалец вместе с еще четырьмя инвесторами готовит предложение о приобретении доли в клубе. Каждый из потенциальных инвесторов намерен вложить не менее 92 млн евро.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. За это время он довел общее количество голов в карьере до 979. Португалец также является мировым рекордсменом по числу голов за национальную сборную — на его счету 146 мячей в 233 матчах с момента дебюта за сборную в 2003 году.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра», выразив недовольство руководством клуба. По данным СМИ, футболист был обеспокоен тем, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) уделяет «Аль-Насру» меньше внимания и выделяет ему меньше ресурсов по сравнению с другими клубами, находящимися под контролем фонда, в частности «Аль-Хиляля».

Позднее Роналду вновь присоединился к команде.

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