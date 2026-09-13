Райан Гарсия победил Конора Бенна нокаутом во втором раунде в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия защитил свой титул в поединке с британцем Конором Бенном.

Бой прошел в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing, где американский боксер нокаутировал соперника во втором раунде.

Для 27-летнего Райана Гарсии эта победа стала первой успешной защитой чемпионского пояса. Теперь на его счету 25 побед, из которых 21 завершилась нокаутом, при двух поражениях. Для 29-летнего Конора Бенна этот проигрыш стал вторым в профессиональной карьере.