Стало известно число зарегистрированных наблюдателей на парламентских выборах

В связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис поступили обращения около 2000 местных и зарубежных наблюдателей.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, большинству обратившихся дан положительный ответ. Из обратившихся 1630 – местные наблюдатели, зарубежных наблюдателей около 70.

«Уже приступили к деятельности наблюдательные миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА СНГ. Аккредитацию прошли наблюдатели, представляющие итальянский и чешский парламенты, литовский сейм. За выборами будут наблюдать и представители ЦИК Молдовы», - сказал он, отметив, что продолжается процесс регистрации иностранных наблюдателей.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.