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Стало известно, кто сыграет Женщину-кошку в новом «Бэтмене» - ФОТО  

Сегодня в 11:56 ~ 1 минута на чтение 261
Стало известно, кто сыграет Женщину-кошку в новом «Бэтмене» - ФОТО  

Актерский состав нового «Бэтмена», выход которого на большие экраны запланирован на 2021 год, продолжает пополняться.

Издание Deadline сообщает, что вслед за Джоной Хиллом и Джеффри Райтом к проекту присоединилась 30-летняя актриса, певица и модель Зои Кравиц, которая сыграет роль Женщины-кошки.

Зои Кравиц – дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Она снималась в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Очень плохие девчонки», франшизе «Фантастические твари» и сериале «Большая маленькая ложь». Отметим, что З.Кравиц уже озвучивала Женщину-кошку в эпизоде анимации «Лего Фильм: Бэтмен».

Новую киноисторию про Темного рыцаря поставит Мэтт Ривз, создатель блокбастеров «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция», главную роль в перезапуске исполнит Роберт Паттинсон, комиссара Гордона изобразит Джеффри Райт, а одного из злодеев сыграет Джона Хилл.

Съемки нового «Бэтмена» ориентировочно начнутся в конце в 2019-го или начале 2020-го – выход фильма на большие экраны запланирован на 25 июня 2021 года.

Зои Кравиц станет пятой актрисой, которая играет знаменитую злодейку в кино. Ранее Женщину-кошку изображали Ли Меривезер («Бэтмен», 1966), Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается», 1992), Халли Берри («Женщина-кошка», 2004) и Энн Хэтэуэй («Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012).

Ли Меривезер

Мишель Пфайффер

Халли Берри

Энн Хэтэуэй

В.Ф, Г.Р.

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