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Статистика на 23 апреля: 30 человек заболело коронавирусом, 41 вылечился

23 Апреля, 2020 в 16:21 ~ 1 минута на чтение 2354
Статистика на 23 апреля: 30 человек заболело коронавирусом, 41 вылечился

В четверг, 23 апреля, в Азербайджане выявлено 30 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в то же время 41 человек излечился от COVID-19 и отпущен домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 580 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 25 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на четверг, 23 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1548 случаев заражения коронавирусом. 948 человек выздоровели, 20 – скончались. 580 инфицированных продолжают лечение.

Тимур Рзаев

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