1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Статистика на 28 апреля: 39 человек заболели коронавирусом, 59 вылечились

Сегодня в 17:03 ~ 1 минута на чтение 2174
Статистика на 28 апреля: 39 человек заболели коронавирусом, 59 вылечились

Во вторник, 28 апреля, в Азербайджане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в то же время 59 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 474 больных коронавирусом. Состояние 15 из них тяжелое, 22 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на вторник, 28 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1717 случаев заражения коронавирусом. 1221 человек выздоровел, 22 – скончались. 474 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 132 тысячи 640 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев

2 174

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены