Статистика на 28 апреля: 39 человек заболели коронавирусом, 59 вылечились

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Во вторник, 28 апреля, в Азербайджане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в то же время 59 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 474 больных коронавирусом. Состояние 15 из них тяжелое, 22 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на вторник, 28 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1717 случаев заражения коронавирусом. 1221 человек выздоровел, 22 – скончались. 474 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 132 тысячи 640 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев