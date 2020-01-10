Street art: Кто они – создатели граффити на бакинских стенах? - ФОТО

Честно признаться, тематикой Street art я особо никогда не интересовалась, вся «уличная» сфера казалась мне каким-то иным миром со своими правилами и устоями.

Мое отношение к «уличному искусству» изменилось после недавней поездки в Тбилиси. Там, стоит тебе выйти на улицу, тебя тут же «захватывают» краски холодных стен, необычные персонажи, закрученные сюжеты, таинственные символы…

И тут я поняла, что Street art со всеми его техниками и проявлениями имеет волшебную способность преобразовывать, вдыхать новую жизнь, придавать особую атмосферу уже, казалось бы, заброшенным и всеми забытым местам.

Что же такое Street art? Стрит-арт – это некая разновидность современного урбанистического искусства. С английского переводится как «уличное искусство» - название говорит само за себя. Понять с чего все началось и как «уличное» направление возникло – сложно. Если окунуться в историю, то основоположником данного направления можно назвать некого Kilroy - рабочего с завода по производству бомб в Детройте (США), ведь именно его вирусную надпись считают первым проявлением Стрит-арта: сначала «Kilroy was here» появилась на всех ящиках с бомбами, изготовленными на этом заводе, а затем фраза была дополнена рисунком и далее распространялась американскими солдатами. Но если говорить о расцвете «уличного искусства», то это бесспорно год 1960-й и самый большой город штата Пенсильвания – Филадельфия. Именно ее до сих пор считают историческим центром граффити-культуры.

Вернувшись домой после незабываемой поездки в Грузию, я стала присматриваться к стенам нашего города в поисках необычных граффити. Мне стало интересно, кто за всем этим стоит.

Так кто же они – создатели граффити на стенах нашего родного Баку?

Айгюн Гасанова:

- Я рисую, сколько себя помню. Окончив Университет культуры и искусства, увлеклась digital-иллюстрацией. С 2011 года начала работать с Джавидом Гулиевым в Hypnotica. Эта компания занимается видеоинсталляцией, и именно опыт работы в ней пробудил во мне интерес к стрит-арту и мурал-арту. Мои первым настенным изображением стал рисунок исполнителей известной всем музыкальной группы «Дафт Панк». По сей день я продолжаю заниматься любимым делом и стараюсь изучать все новое, развиваться в выбранном мною направлении.

Azy:

- В своих граффити я использую псевдоним Azy. В избранном мною направлении работаю уже более 10 лет, а рисую с раннего детства. О таком направлении, как «граффити», я не знал, но меня всегда привлекали настенные рисунки, хотелось попробовать рисовать так же. Затем, уже в школьные годы, я попал в компанию граффити-артистов, так все и началось. Сперва делал эскизы на листах – скетчи, затем стал экспериментировать с различными спреями, несмотря на то, что в то время особого выбора в материалах и разнообразия цветов для граффити не было. Сейчас все более доступно, и это здорово, у нас, у артистов, есть возможность передавать цвета на стены точно такими, какими мы видим их на скетчах.

Вообще, как мне кажется, в нашем направлении самое главное – это найти свой почерк, свой неповторимый стиль. Тебя, как артиста, должны узнавать по твоим работам.

На данный момент я работаю иллюстратором в одной крупной компании, а также увлекаюсь направлением digital. В своих работах стараюсь передать человеческие эмоции, делаю акцент на необычных деталях. В 2013 году принял участие в проводимом в Баку граффити-фестивале. На протяжении двух лет я работал над настенными изображениями в рамках фестиваля в Шахдаге, а в 2017 и 2018 годах принял участие в фестивале в Грузии, в прошлом году - в Санкт-Петербурге. В 2019-м участвовал в организованном Сабиной Шихлинской проекте Maiden Tower To Be A Woman.

Мне нравится и сам процесс работы, и реакция людей. Я обратил внимание, что на улицах, где есть элементы граффити, люди стараются быть более аккуратными и держат эти дворики в чистоте. Это не может не радовать.

Вюсаля Агаразиева:

- Я родилась в Баку 12 июля 1990 года, в 2012 году окончила Азербайджанскую государственную художественную академию, факультет «Декоративно-прикладное искусство», получила степень магистра по специальности «керамика», являюсь членом Союза художников. Участвовала в многочисленных групповых и персональных выставках в стране и за рубежом, представляя свои работы по живописи, керамике, а также инсталляции, видео-арты и концептуальные работы. С 2018 года – соучредитель творческого объединения YARADAN, занимающегося благотворительной деятельностью в сфере искусства и духовного образования. С 2017 года – автор ряда проектов по монументальной росписи стен в Ичери шехер и на центральных улицах Баку. В целом интерес и желание видеть в Баку различные направления «уличного искусства» возникли очень давно, еще со времен первых поездок по Европе. Несколько лет назад я получила возможность реализовать свое желание. Пройдя тендер среди художников, создала свою первую масштабную работу на стене около мечети Бейлер в Ичери шехер. От меня ждали реалистичной монументальной живописи с 3D эффектом, которую необходимо было сдать в течение 5-6 дней в условиях холодной зимы. Я сказала: «Все будет сделано», - а сама смотрела на огромную поверхность стены, затем на эскиз и с трудом представляла себе, как уложусь в заданные сроки. Собрав команду еще из двух человек – Дашгын Байрамов и Агаяр Байрышов, - я взялась за то, чего никогда не делала до того момента, это была большая ответственность. Сейчас уже с гордостью могу сказать - все было сделано вовремя, а главное, как и ожидали от работы, максимально реалистично и колоритно. Вот так состоялся мой первый опыт монументальной живописи на уличных стенах города, и он оказался успешным и вдохновляющим. С тех пор выполнено достаточно много работ и на центральных улицах, и на окраинах, и в регионах страны, которые стали неотъемлемой частью моей профессиональной деятельности. Как художник, творящий на холсте, я делаю работы, отличающиеся по технике и стилю от тех, что изображаю на городских стенах. Уже давно вынашиваю идею, позволяющую отойти от реалистичной монументальности и создать на одной из каменных поверхностей нашего красивого города нечто новое. В основе идеи лежит своего рода синтез технической продуманности и импровизации – индивидуальная подача и свободный полет.

Wish:

- У граффити-артистов очень часто имеются свои прозвища, ведь имя в нашем деле не имеет никакого значения. Свое прозвище я выбрал давно, еще тогда мне понравилось его звучание. Мне было 16 лет, я интересовался уличным искусством и начал искать информацию о стрит-арте, делал resource. Вообще у стрит-арта есть несколько направлений, выделяются следующие техники: Writing, Bombing, Tagging. Помимо техники нанесения, различают и виды граффити, которые отличаются по стилю. Существует огромное множество техник нанесения рисунков и исполнения инсталляций.

Я – райтер, рисующий свое имя на заброшенных, интересных и необычных местах. Мне 24 года, граффити я занимаюсь 5 лет. Сейчас у меня не так много работ, но я постоянно узнаю новое, провожу исследования. Помимо граффити также изучаю другие направления искусства, это безумно интересно! Я принимал участие в различных фестивалях, это бесценный опыт: ты знакомишься с большим числом людей, вокруг тебя стоят твои зрители, подходят, задают вопросы, интересуются. В прошлом году, например, я участвовал в фестивале в Тбилиси. На данный момент хочу обнулить свое творчество и начать все с чистого листа, у меня множество идей насчет новых работ, я готовлюсь к собственной выставке.

И.Нармин, Э.Т.