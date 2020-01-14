Tech Diaspora ускорит процесс привлечения иностранных инвестиций в местные стартапы

Ускорится процесс привлечения иностранных инвестиций в местные стартапы и укрепится позиция Азербайджана как страны, которая больше инвестирует в инновации и имеет потенциал для экспорта интеллектуальной продукции.

Как сообщает 1news.az, это станет возможным благодаря созданию Tech Diaspora Азербайджана со стороны Центра инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.

Основными целями создания Tech Diaspora являются развитие стартап-экосистем в Азербайджане, дальнейшее укрепление отношений между азербайджанцами, работающими в инновационных технологических сферах, и обеспечение их сотрудничества и совместной деятельности.

С этой целью создан организационный комитет, состоящий из четырех человек, в том числе Гариб Мехтиев и Эмин Шарифов из Сан-Франциско, Наиль Велиев из Берлина и Мамед Каримов из Баку, а также инициативная группа наших соотечественников со всего мира и Азербайджана в количестве 21 человека.

Инициативной группе оказывают административную поддержку INNOLAND и «Next Step».

В первую очередь представительства Tech Diaspora будут действовать в Баку, Берлине и Сан-Франциско, где развивается экосистема стартапов.

Эльшан Рустамов, М.К.