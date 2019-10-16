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Терон, Кидман и Робби борятся с сексуальными домогательствами в новом трейлере «Bombshell» – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 18:30 ~ 1 минута на чтение 194
Терон, Кидман и Робби борятся с сексуальными домогательствами в новом трейлере «Bombshell» – ФОТО – ВИДЕО

Студия Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Bombshell», главные роли в котором исполнили голливудские иконы Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

Фильм «Bombshell» расскажет зрителям историю о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News и основан он на реальных событиях - в 2016 году сотрудницы телеканала обвинили его руководителя Роджера Эйлса в харрасменте; резонансная история закончилась его отставкой в том же году.

Роль медиамагната Роджера Эйлса сыграл 73-летний актер Джон Литгоу - фильм, снятый режиссером Джеем Роучем, выйдет в мировой прокат 20 декабря 2019 года.

Отметим, что Ш.Терон, играющую в «Bombshell» роль рассказавшей о домогательствах тележурналистки Мегин Келли, практически невозможно узнать из-за грима – первый трейлер фильма доступее для просмотра здесь.

Ф.В, Г.Р.

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