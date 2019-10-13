Трамп призвал террористов YPG/PKK отвести силы с севера Сирии

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что террористы YPG/PKK выведут свои отряды из сирийских районов, прилегающих к границе с Турцией.

На встрече с избирателями в Вашингтоне, глава Белого дома прокомментировал решение об отводе американских военных из зоны операции «Источник мира». Трамп напомнил, что в прошлом году в период кризиса в Ираке был вынужден делать выбор между официальным Багдадом и курдской администрацией севера Ирака.

Теперь же США вынуждены выбирать между Турцией и YPG/PKK,- сообщает «Анадолу».

«Курды демонстрируют готовность к отводу отрядов из 22-мильной зоны (30 км) у границы с Турцией и это хорошо. Оставьте им (туркам) их границы», - призвал Трамп. «В период, когда США не могут в достаточной мере защитить собственные границы, мы не можем позволить себе дислоцировать американских военных на границе Турции и Сирии еще 50 лет», - сказал президент.

По словам американского лидера, любое его решение становится объектом критики СМИ. «Если бы я принял обратное решение и заявил, что мы будем воевать с Турцией и победим ее, в мой адрес вновь полились бы потоки критики», - сказал Трамп. Глава Белого дома выразил надежду на то, что террористы YPG/PKK покинут приграничные районы севера Сирии. «Потому, что если у вас нет авиации, то одержать победу над теми, у кого есть военные самолеты, очень сложно», - добавил Трамп.

А.А.