Transparency International: В Азербайджане сократилась коррупция - ФОТО

Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за 2019 год.

Согласно докладу, Азербайджан улучшил свой рейтинг на 26 позиций, заняв с 30 баллами 126-е место среди 180 стран, сообщает 1news.az.

В 2018 году страна с 25 баллами занимала 152-е место среди 180 стран.

Индекс восприятия коррупции, составленный организацией Transparency International, определяет порядок расположения стран в зависимости от представлений о коррупции в государственном секторе. При составлении Индекса ссылаются на опросы, оценки в связи с коррупцией, составленные рядом авторитетных международных институтов. ИВК – оценка восприятия коррупции в госсекторе.

Рейтинг составляется по шкале от 0 до 100 баллов, где 100 баллов – показатель чистоты, 0 баллов – исключительно высокой коррумпированности.

Наилучшие результаты традиционно показали Новая Зеландия, Дания (87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (85). Также в десятке самых чистых в коррупционном отношении стран — Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Германия. Замыкают рейтинг Transparency Сомали (9 баллов), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Рейтинг постсоветских стран выглядит таким образом: Россия - 28 баллов, Эстония - 74, Литва - 60, Латвия и Грузия – по 56, Беларусь - 45, Казахстан - 34, Молдова - 32, Кыргызстан и Украина - по 30, Таджикистан, Узбекистан - по 25 и Туркменистан -19.

Ниже приведены показатели Азербайджана в последние 5 лет:

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