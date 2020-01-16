«Тротуар нам, а не пешеходам»: Уничтожение столбиков и другие новые наглые уловки водителей в центре Баку - ФОТОФАКТЫ

В центре Баку продолжается перманентная борьба водителей и пешеходов за тротуары.

Напомним, что летом 2019 года сотрудники компании Bakı Abadlıq Xidməti, масштабно реконструирующей дома и улицы в центре Баку, вынужденно пошли на радикальные меры – стали устанавливать столбики (болларды), защищающие тротуары от автомобилей.

Как сообщает 1news.az, так они пытались защитить тротуары от разрушений, поскольку некоторые водители нагло паркуют на них автомобили, перегораживая дорогу пешеходам и ломая бордюры.

Но сейчас водители ломают столбики или все чаще впихивают свои машины в пространство между ними.

Как видно на представленных ниже фото, именно так поступили водители автомобилей марки Lexus (госномер 90-ХЕ-444), Hyundai Grandeur (госномер 90-AN-037), ВАЗ-2104 (госномер 99-NC-388), Hyundai Sonata (госномер 99-GG-215), ВАЗ-2107 (госномер 90-НР-712), Daewoo (госномер 90-АН-069), Honda (госномер 99-РВ-641) и Daewoo Gentra (госномер 90-ВЕ-557).

Все они припарковали свои машины на тротуаре или на «зебре», заставляя пешеходов выходить на проезжую часть.

Тимур Рзаев, Э.Т.