1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Тротуар нам, а не пешеходам»: Уничтожение столбиков и другие новые наглые уловки водителей в центре Баку - ФОТОФАКТЫ

Сегодня в 17:24 ~ 1 минута на чтение 226
«Тротуар нам, а не пешеходам»: Уничтожение столбиков и другие новые наглые уловки водителей в центре Баку - ФОТОФАКТЫ

В центре Баку продолжается перманентная борьба водителей и пешеходов за тротуары.

Напомним, что летом 2019 года сотрудники компании Bakı Abadlıq Xidməti, масштабно реконструирующей дома и улицы в центре Баку, вынужденно пошли на радикальные меры –  стали устанавливать столбики (болларды), защищающие тротуары от автомобилей.

Как сообщает 1news.az, так они пытались защитить тротуары от разрушений, поскольку некоторые водители нагло паркуют на них автомобили, перегораживая дорогу пешеходам и ломая бордюры.

Но сейчас водители ломают столбики или все чаще впихивают свои машины в пространство между ними.

Как видно на представленных ниже фото, именно так поступили водители автомобилей марки Lexus (госномер 90-ХЕ-444), Hyundai Grandeur (госномер 90-AN-037), ВАЗ-2104 (госномер 99-NC-388), Hyundai Sonata (госномер 99-GG-215), ВАЗ-2107 (госномер 90-НР-712), Daewoo (госномер 90-АН-069), Honda (госномер 99-РВ-641) и Daewoo Gentra (госномер 90-ВЕ-557).

Все они припарковали свои машины на тротуаре или на «зебре», заставляя пешеходов выходить на проезжую часть.

Тимур Рзаев, Э.Т.

226

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены