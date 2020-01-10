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ТюркПА направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджан

10 Января, 2020 в 12:20 ~ 1 минута на чтение 1073
ТюркПА направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджан

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА) направит наблюдательную миссию на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля.

Как сообщает Report, в настоящее время определяется состав наблюдательной миссии. Известно, что в ее состав войдут по 2 человека от каждого государства-члена организации.

ТюркПА — парламентское объединение тюркоязычных стран, целью которого является формирование механизма межпарламентских отношений между тюркоязычными странами, сближение политических взглядов, обмен информацией, пропаганда тюркской культуры, расширение экономических связей, реализация совместных проектов, нахождение путей решения проблем тюркского мира. 21 ноября 2008 года в Стамбуле на конференции председателей парламентов между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном было подписано Соглашение о создании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран.

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