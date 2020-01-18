Ученые: Спать рядом со смартфоном опасно

Американские ученые из Департамента здравоохранения предупредили, что спать рядом со смартфоном опасно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РЕН ТВ, ученые отметили, что долгое использование смартфонов может увеличить риск рака, бесплодия и некоторых других заболеваний. Также излучение гаджетов вредит памяти и слуху.

Больше всего гаджеты представляют опасность для детей, так как волны воздействуют на организм в процессе роста.

Ученые советуют не держать телефон у головы во время разговора, а использовать наушники, а также ограничивать контакты с устройством при передаче данных и скачивании файлов.

Тимур Рзаев, Э.Т.