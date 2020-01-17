Умер самый маленький в мире человек

Самый маленький в мире человек — Хагендра Тапа Магар — скончался на 28-м году жизни, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, при росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011-м. Хагендра был на семь сантиметров выше филиппинца Джунрей Балауинга, однако из-за заболеваний тот не может ходить и стоять без посторонней помощи.

"Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма", — сообщается на сайте.

"По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался в 15:00 по местному времени в пятницу", — говорится в сообщении.

Теперь звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, его рост составляет 70,21 сантиметра.

РИА Новости